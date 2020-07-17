北市警消16日下午1時32分獲報，峨眉街110號大樓竄出火煙，經出動消防車及救護車到場後，初步發現火起點屋內無人，目前仍持續灌救滅火中。

西門町峨眉街大樓火警 濃煙彌漫整街畫面驚悚。（讀者提供）

西門町峨眉街大樓火警 濃煙彌漫整街畫面驚悚。（讀者提供）

西門町峨眉街大樓火警 濃煙彌漫整街畫面驚悚。（讀者提供）

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