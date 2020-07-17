中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(17)日公布，國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為20多歲女性(案453)及40多歲男性(案454)，均自菲律賓返國。國內截至目前累計79,256例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,296例排除)，其中454例確診，分別為363例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

莊人祥表示，案453於去(2019)年12月下旬至菲律賓工作，7月14日出現倦怠、喉嚨痛、咳嗽有痰及鼻塞等症狀，7月15日返國入境時主動告知有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。

莊人祥說，衛生單位已掌握接觸者共2人，其中1人為案453於菲律賓當地之同住室友，預計今日返台，入境後將列為居家隔離對象，1人為案453同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象。另針對6名未入境之同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

指揮中心指出，案454今年1月下旬至菲律賓工作，分別於7月11日及13日出現發燒、嗅覺異常及伴隨感冒症狀，7月15日返國入境時主動告知有相關症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。衛生單位已掌握接觸者共24人，其中12人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，12人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

(工商 )