上市、櫃生技族群與防疫概念股今跌勢擴大，慘遭主力群、中實戶等壓低出貨，在美國與大陸兩地新冠疫苗，將陸續於下半年出爐下，使生醫與防疫股短線布局或暫宜低調，或生人勿近。相對生技股的多殺多，半導體族群受惠權王台積電法說釋出大利多，而成為台股撐盤要角。

台積電在昨法說會，釋出年度營收與資本支出將雙創歷史新高下，率先由在美股掛牌的ADR發動多方攻勢，逆勢於周四在美股上漲，並激勵周五台股現貨開高走高，台積電終場大漲9.5元，報367元，漲幅2.66%，成為台股名符其實的護國神積。

台積強勢成功化解國泰金、富邦金、台化、南亞、股王大立光、南亞科、長榮航、日月光投控、聯電、仁寶、遠東新、統一、台玻、亞泥、長榮海運、和碩、台灣大及台達電等重量級集團股表現疲軟壓力。

加上台塑化、台泥、友達、群創、聯發科、第一金、國巨、鴻海、兆豐金、中信金與華航等權值股力挺多方，使集中交易市場加權股價指數開高震盪趨堅，終場收漲23.82點，12200點雖得而復失，但短多仍稍占上風，報12181.56點，漲幅0.2%，成交1987.71億元。

店頭市場方面，受制生技股跌勢擴大，慘遭主力群倒貨，加上電子、電機、化學、紡纖、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群，也多演出疲軟，使指數拉回的短期底部區，或暫時還深不見底，操作仍暫宜保守。周五指數係大跌2.37%，報162.85點，成交702.69億元。

另外，新台幣兌美元匯價開高走高，迄午盤暫報大幅升值1.06角，為29.49元，相對美元兌韓元持續高於1200元之上，將使台廠未來與韓廠競逐海外訂單的實力大幅削弱，不宜輕忽。

業內人士指出，台股短期雖持續被國際熱錢看好，但本波從8523點起漲以來的波段漲幅太大，大盤在萬二大關久攻無法站穩下，不排除將進入高檔大區間的中期整理格局，而個股依題材領先盤勢發展仍有看頭，後市不必過分看淡。

(工商 )