為提升國人對國產蜂蜜產品的信任，農委會農糧署17日表示，農委會今年公告蜂蜜「台灣良好農業規範（Taiwan Good Agriculture Practice，簡稱TGAP）」，讓蜂蜜產品加入產銷履歷驗證制度的行列，截至7月17日為止，包括蜜蜂故事館及宏基蜜蜂生態農場等14戶業者或蜂農通過驗證，取得蜂蜜產品的產銷履歷驗證證書，驗證蜂箱數合計達5,500箱以上，首批履歷蜂蜜正式上市販售。

近年台灣消費者注重養生保健，蜂蜜的需求量也節節成長，每年國內蜂蜜需求量約1.2萬公噸，因國產蜂蜜供不應求，業者每年皆從國外進口蜂蜜約4,000公噸，來因應國內市場需求。

若是碰到台灣本地的產量不佳，進口蜂蜜量亦隨之增加，然消費者不易從蜂蜜外觀，辨識產地及其真偽。因此，農委會特委由苗栗區農業改良場訂定蜂蜜TGAP規範，並運用驗證補助及相關輔導措施，鼓勵蜂農踴躍加入產銷履歷行列，以提升消費者對蜂蜜產品的信賴度。

農委會指出，蜂農均須完成養蜂事實登錄作業，並依循蜂蜜生產的各階段作業標準流程，經驗證機構嚴謹的稽核程序與審查機制，確保蜂蜜產品的品質安全及可追溯性。消費者購買前只要掃描產銷履歷標章上的QR Code，就可以查詢到該瓶蜂蜜的逐筆生產紀錄。

生產紀錄包括從蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝，一直到流通銷售的每一階段，都可以追溯查詢，消費者只需要認明蜂蜜罐上的產銷履歷標章，就可購得源自於台灣寶島的蜂蜜，以杜絕造假、混摻的疑慮。

農委會強調，今年由於氣候因素影響，產銷履歷蜂蜜產量不多，數量有限，歡迎民眾購買優質純正國產蜂蜜。此外，配合振興三倍券及農遊券優惠行銷措施，消費者可持三倍券，及農遊券購買產銷履歷蜂蜜，即享有優惠。至於相關優惠方案，可洽詢通過產銷履歷驗證的蜂農與業者。

(工商 )