國民旅遊解封，眾所期待的年度第一場「2020台北國際夏季旅展」，7/17–7/20一連四天在世貿一館登場，夏日旅遊首選的屏東，當然不會缺席。屏東縣政府以「國境之南森度漫遊」為主題，力邀民眾走踏此生必走的阿朗壹古道、視野開闊又充滿芬多精的沿山公路185縣道，或是來趟咖啡與可可的甜蜜之旅，豐富而多元的屏東，在旅展中等你發現。

以陽光、海灘、水上活動的形象活躍於台灣民眾印象中的屏東，今年在台北國際夏季旅展中，特別以屏東縣鳥「紅尾伯勞鳥」作為展場的設計主軸，帶出屏東今年的「國境之南森度漫遊」主題，立體式輸圖展現萬里桐、星砂灣等絕美繽紛漸層的海色，這有如縮小版義大利五漁村的崎嶇珊瑚礁岩，絕對翻轉你對屏東墾丁的印象。

全台最美海岸線的阿朗壹古道，以探險與堅持的動力下走踏先民拓荒舊道，在鋪滿鵝卵石的天然道路上聽著浪花拍打的美妙節奏，看著蔚藍大海與天空連成一線，幸運的還可能看到30多種陸蟹跟你打招呼，這豐沛生態資源的古道，絕對是此生必走的重要旅遊路線。另外，內行玩家旅遊首選的屏北185縣道，一個轉角就能遇見滿山遍谷的紅藜與鳳梨田、各式隱藏版部落的美味原民料理就在其間，視野開闊又充滿芬多精的185沿山公路，你也能搭乘觀光公車輕鬆暢遊涼山瀑布、賽嘉樂園、馬兒部落、安坡部落、青葉部落、大津瀑布等等，豐富多元的自然生態，就在屏東呼喚你。

7/17–7/20一連四天，屏東縣政府攜手在地觀光旅遊及伴手禮業者在「2020台北國際夏季旅展」的屏東館，透過多樣化的舞台活動，包括知名旅台日本攝影師小林賢伍站台與民眾分享他在鏡頭中絕美的屏東秘境與旅遊故事外，眷村文化的跳格子、KLOOK大型彈珠台、山林傳唱肺活量大比拚、客家文化紙傘彩繪、巧克力試吃、咖啡試飲等等豐富多元的體驗活動內容，要讓來屏東展館的民眾「有食閣有掠」。

(工商 )