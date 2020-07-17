桃園地檢署今年4月接獲情資，指有運毒集團將毒品麻黃鹼夾藏在熱收縮膜包裝機，以快遞方式從大陸送到台灣，檢方偵辦後，在桃園機場查獲120公斤麻黃鹼、假麻黃鹼、氯麻黃鹼、氯假麻黃鹼，以貨追人下，抓到31歲王姓男子等5人。檢方偵結，將5人以毒品罪嫌起訴。

檢方表示，接獲航空警察局、桃園市調查處及關務署臺北關提報情資，指稱有運毒集團將第4級毒品麻黃鹼夾藏在熱收縮膜包裝機內，以快遞寄送方式，自大陸地區非法運輸毒品。

檢方發現，4月24日起至4月29日止，在桃園機場遠雄快遞貨物進口專區，陸續查獲有24個包裹內之熱收縮包膜機均夾藏第四級毒品麻黃鹼、假麻黃鹼、氯麻黃鹼、氯假麻黃鹼，共計120公斤。警、調以貨追人，並向上溯源，陸續將31歲王姓男子、29歲廖姓男子、34歲葉姓男子、31歲黃姓男子及31歲李姓男子等人逮捕到案，並且經法院裁准羈押禁見。

經查，該運輸毒品集團利用不同收件人名義多次報運「大型機具」空運進口，走私大量毒品先驅原料，王姓男子等5人認為運輸毒品可獲取暴利，收取內夾藏第包裹後，再依寄件人之指示將該包裹送往指定之地點，全案經檢察官偵查終結，認王姓男子等5人涉有違反毒品危害防制條例第4條第4項之運輸第四級毒品、懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌，依法提起公訴。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )