今年大學指考成績今公布，國文、數甲及數乙得高分考生大減，將造成採計這些科目校系的錄取分數陡降。專家預估，今年台、成、清、交的錄取分數會比去年降5到10分，其他中、後段學校科系則會降5到30分，進台大醫學系要443分，比去年降5.1分。

根據大考中心公布的資料，今年國文科80分以上有3477人，比去年1萬2817人少了9000多人；今年數學甲65分以上有1788人，僅是去年3472人的一半；今年數學乙65分以上有6881人，約是去年1萬2938人的一半。

升學專家藍天予表示，今年許多科目高分群考生大減，將造成各校系錄取分數往下跌。他認為，台、成、清、交等名校主要是頂尖學生在就讀，錄取分數下降的幅度稍緩，預估今年會比去年降5到10分。

至於中、後段大學，藍天予說，今年一類組錄取分數會比去年降15到30分、二類組降10到25分、三類組降5到20分。

藍天予說，今年要進各大學自費醫學系至少要413分，比去年降8分；要進公費醫學系要410分，比去年降11分；一類組進台大要390分，比去年降21分；二類組進台大則要374分，比去年降10分；二類組要進中央、中山、中興及中正等「中」字輩大學，則要340分。

藍天予指出，大學商管科系多數採計國、英、數乙等三科，而今年數學乙得高分者僅去年一半，且可能集中在自然組考生，他們若來搶商管科系，將對社會組考生造成威脅。因此建議今年以商管科系為目標的考生，在選填科系時要保守一點，多填幾個志願，以免落空。

此外，近年資訊科技的發展非常快速，很需要人才，讀相關科系的考生未來出路好。藍天予認為，今年電機系、資工系仍然會相當激烈，考生選填志願時要審慎因應。

(中時 )