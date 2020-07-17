立法院17日臨時會行使監察院人事同意權投票，開票，國民黨立委朝主席台丟擲「水球」，多名民進黨立委高舉板子，群聚在主席台旁護駕，避免立法院長游錫堃遭潑溼。對此，民進黨立委鄭運鵬感嘆表示，20年前他就說了：「再怎麼野蠻，也不能這樣亂搞」，把國人當笨蛋嗎？

立法院臨時會今上午進行監察院人事同意權投票，民進黨及時代力量立委已經依序完成投票，國民黨團總召林為洲於上午11時42分宣布領票，藍委排隊依序在南區領票，林為洲領票後欲到北區進行圈票，但遭到綠委阻擋，藍綠再度爆發衝突。中午12點時，游錫堃宣布投票時間結束，藍委除高呼「我們要投票」，並拿出預先準備好的水球朝主席台丟去，民進黨則拿出板子阻擋，議場瞬間水球滿天飛。

對此，鄭運鵬在臉書指出，國民黨胡鬧到故意在開票時砸水球，企圖污損選票，民進黨團只能用肉身架起珍珠板和塑膠袋幫忙擋水，國民黨卻又抱怨看不到開票。鄭說他馬上請無黨籍的林昶佐和其他幾位委員幫忙錄影存證，並會讓各位看看國民黨團的鬧劇，如何為難議事人員！

鄭提及，國民黨佔主席台後要求詢答、搶選票後要求投票、砸圈票處後要求圈票、毀投票箱後要求投票、砸水球後要求看開票。他也提及，他20年前就說了，再怎麼野蠻，也不能這樣亂搞，「把國人當笨蛋嗎？」

(中時電子報)