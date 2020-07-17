洪孟楷臉書。（摘自洪孟楷臉書）

立法院昨天在藍綠推擠與喧囂中通過民進黨團提案，確定今天採無記名進行監察院人事案投票。不過，國民黨立委洪孟楷表示，民進黨立委陳瑩「幽靈投票」，民進黨卻護航作票，這種黑箱作業，可恥！

國民黨團今上午出示民進黨立委陳瑩昨天人不在場的證據，直指投票無效，有作票嫌疑，主張停止投票，並在議場高呼「投票無效、審查無效、拒絕投票」口號，表達反對投票立場。

國民黨團總召林為洲表示，依照立法院臨時會議程，14日至16日為一次會，召開全院委員會，審查監察院長被提名人陳菊等27位監委人事案，若未在昨天完成審查程序，就需要另排時間重新召開審查會。

洪孟楷於臉書發文表示，陳瑩委員顯示在16日下午4：47分投下贊成票，但同時間陳瑩正在錄製15：50開始的某電視台的政論節目，該節目第一小時錄到4：50左右結束，所以沒在現場投票，卻投下同意票，這是幽靈投票、更是護航作票！

洪孟楷痛批，違法審查，就是作票！這樣不完備的程序，可以合乎民主正義嗎？立法院院長游錫堃，請您處理！更讓全國人民了解，沒有程序正義、就沒有實質正義！這種黑箱作業，可恥！

(中時電子報)