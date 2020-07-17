監察院長被提名人陳菊及26位監委人事同意權案，今天在國民黨立院黨團抗議聲中通過。陳菊今天回應表示，未來若修憲共識順利達成，決定對監察權進行結構性的改革，她將全力配合進行監察院的轉型。且相信台灣可以改變，而且越來越好。

立法院今就陳菊及監委提名進行表決投票，稍早在立法院長游錫堃宣布下，陳菊與26位監委被提名人，均拿下65票過半票數，陳菊確定成為監察院長兼國家人權委員會主委。

陳菊今(17日)在臉書發文，「我相信，紛擾會過去，未來的監察院，會用實際的作為證明，它能夠更超然、更公正、更嚴謹行使職權，也加強社會溝通，讓審議過程更公開透明，讓人民更具有信任感。」

陳菊說，國家人權委員會將成為國家的「良心」，調查對人權的侵害以及歧視事件，推動人權教育，進行人權外交，落實台灣「人權立國」的理想。

陳菊強調，未來，若修憲共識順利達成，決定對監察權進行結構性的改革，「我也將全力配合進行監察院的轉型，以確保監察權順利換軌、國家人權機構能夠繼續運作」。

陳菊說，在這過程之中，有許多傷害與打擊鋪天蓋地而來，而「我也知道，在今天以後，這些風雨也仍然不會止息，但即使艱難，這條路我仍將繼續踽踽前行。五十年來，光明與黑暗的時刻我都經歷過，我相信台灣可以改變，而且越來越好，化解歧見和疑慮」。

陳菊表示，感謝過去一路同行的人，感謝未來要一起走上這道路的人，「我會將餘生奉獻給我從政的初衷，為建立一個沒有恐懼、沒有壓迫的美好社會，堅持到底，永不放棄」。

陳菊臉書發文。(圖/翻攝自 陳菊臉書)

(中時電子報)