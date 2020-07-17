義隆(2458)迎接下半年產業旺季，加上美國疫情面臨反撲風險，居家辦公、線上教學需求難快速降溫，在產品組合轉佳，加上全球今年NB出貨上看1.7億台下，法人樂觀預估，義隆今年有機會挑戰賺進一個股本。

第三季為產業旺季，加上美國疫情面臨反撲風險，預計居家辦公、線上教學需求將持續看增，義隆訂單能見度拉長至2個月，法人樂觀預期，義隆第三季營運動能將更勝第二季。

義隆6月合併營收12.75億元、月增加4.1%、年成長74.0%，創下單月營收歷史新高，第二季合併營收35.39億元，季成長60.4%，年成長62.2%，上半年合併營收57.46億元，與去年同期相較成長41.4%。

展望2020下半年，全球疫情持續嚴峻，義隆受惠於在家辦公、線上教學需求浪潮帶動，預估全年筆電需求量將由原先1.4億台提升到約1.7億台，其中又以教育機種的Chromebook增加最多，並帶動高毛利的touch screen產品線大幅成長；touch PAD受惠於市場佔有率提升與ASP增加，帶動營運的成長，PST(指向裝置)產品亦也隨著NB出貨量大幅提升，呈現等比例成長。

預期今年義隆電隨著產品ASP提升、Market share增加與整體規模也大幅成長，預期今年營運將再大幅成長，至於明年，加入信用卡指紋的業務與指紋辨識晶片滲透率大幅提升，營運將更上一層樓，法人樂觀預估，義隆今年有挑戰一個股本的實力，獲利有機會站上歷史新高。

(時報資訊)