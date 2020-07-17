熱爆!大甲火車站前溫度計 跳出39度高溫 14:542020/07/17 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲火車站前廣場飆出39度高溫。（陳姓讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲火車站前廣場飆出39度高溫。（陳姓讀者提供／陳淑娥台中傳真） 這幾天熱到爆！台中市大甲火車站前溫度計顯示39度高溫，陳姓民眾表示，他下午1時30分外出，沒想到一出門就覺得熱，經過火車站前被「39度」嚇到，連忙PO臉書提醒大家注意防曬。 陳姓民眾說，早上大甲有下陣雨，但一下子就停了，當時溫度大約27度，想說趁著下午人較少時出門領振興券，沒想到1時30分經過大甲火車站前，廣場的溫度計竟顯示39度飆出高溫，現場只有一個字「熱、熱、熱」可形容！ (中時 ) #大甲 #火車 #高溫 #溫度計 #防曬 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 三倍券裡面為何放一片塑膠板？內行人給答案：大有來頭 - 生活 領完1分鐘花光光...他拿三倍券買這東西小7店員死命阻止 網一看：內行 - 生活 半年前才罹癌化療 63歲第一古典美人今傳病逝 - 娛樂 最想罷的是誰？罷免排行民調前3名出爐 - 政治 他上街免費送口罩...美國人反應讓人傻了 網：神都救不了這群豬 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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