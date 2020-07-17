大甲火車站前廣場飆出39度高溫。（陳姓讀者提供／陳淑娥台中傳真）

這幾天熱到爆！台中市大甲火車站前溫度計顯示39度高溫，陳姓民眾表示，他下午1時30分外出，沒想到一出門就覺得熱，經過火車站前被「39度」嚇到，連忙PO臉書提醒大家注意防曬。

陳姓民眾說，早上大甲有下陣雨，但一下子就停了，當時溫度大約27度，想說趁著下午人較少時出門領振興券，沒想到1時30分經過大甲火車站前，廣場的溫度計竟顯示39度飆出高溫，現場只有一個字「熱、熱、熱」可形容！

(中時 )