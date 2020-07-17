「台北夏季旅展」17日在台北世貿一館開鑼，為2020年全台第一檔、疫後規模最大的實體旅展，因邊境管制未完全解封，參展單位全力拚國旅，成為史上規模最大的「國旅展」，政府公部門亦一改「形象展示、政策宣導」慣例，攜手業者拚振興，創旅展先例。

「台北夏季旅展」是台灣夏季最大的旅遊展銷平台，今年共有來自近20個縣市政府、200家廠商、總計500個攤位參展。疫情解封後、國旅市場大爆發，旅館飯店、民宿、樂園、旅行社，甚至公部門等參展單位均利用此一平台傾力促銷國旅商品，期能拚業績彌補上半年失血。

為創造營運動能拚現金，「受災愈重殺愈大」是今年夏季旅展重要特徵。原本以出境遊為主力的大型旅行社因國人出不去轉作國旅，莫不下重手殺價促銷、拚買氣也拚現金。

雄獅旅遊在旅展即推出「星夢郵輪探索夢號4天3夜跳島航程」，報名海景房，優惠價7,900元起，第三、四人享半價優惠。可樂旅遊特別推薦脊梁山脈優質行程力推「蓮春日織羅瓦拉米」與「阿里山雲境茶霧道、秘境阿葉溪」親山行程，萬元有找，可搭配振興券使用。

東南旅行社於旅展促銷離島遊程，如「金門網紅景點太湖漂浮斑馬線、沙美摩洛哥、迷你張家界」遊程原價6300元，旅展價殺到3000元起，搭配使用振興券等於可享0元優惠。來趣旅行社則推國內部落之旅，包括「武界部落」、「嘉義來吉部落」與「苗栗泰雅部落」2天1夜遊程每人都是3,599元起。

本屆台北夏季旅展，雙北市的拚場較勁意味濃厚，台北市政府以「夏來一起玩」為主題籌組台北館，並推出「安心旅遊專案」，同時喊出「台北人挺台北城」主張。新北市館則以「新北仲夏小旅行」及「青春山海線fun開玩e夏」為主題，促銷境內主題遊程、深度體驗、秘境探索及特色小旅行，更邀集在地業者共襄盛舉。

(工商 )