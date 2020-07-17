中鋼17日下午公佈9月份內銷盤價，全面調漲熱軋鋼板、電磁鋼片等六項鋼品價格，平均每公噸漲300～500元，平均漲幅1.49％。

中鋼公司一○九年七月十七日召開九月份內銷鋼品盤價會議，會中決議：隨世界各國陸續重啟經濟活動，帶動最新6月歐美、大陸、日、韓、東南亞與台灣製造業採購經理人指數（PMI）均呈上升趨勢，雖各國經濟復甦速度不一，但總體朝向正面穩定走勢明確。近日因大陸華南、日本九州豪雨成災， 待洪災平息後預計將帶動相關重建需求。另，為加速經濟重回正軌，中國大陸推出「新基建」政策，投資規模達1.2兆人民幣的基礎建設方案，有望提升下半年鋼鐵用量。台灣內需市場在政府的強力主導下，針對「前瞻基礎建設」續編4,200億元預算，並籌編追加紓困預算近2,000億元，作為振興經濟的強力後盾。

近期國際鋼市持續回溫，歐洲地區急速拉抬、日本對外銷市場提漲20美元/噸、韓國鋼廠對內銷價格調漲25美元／噸，而大陸更因車市、基礎建設復甦刺激鋼價攀至近期新高。考量鐵礦原料價格仍居高不下，顯見各國之用鋼產業對市場信心回升，惟台幣近期升值，為降低進口鋼品誘因並協助下游外銷接單，本公司九月份內銷鋼品盤價僅作小幅度調漲，平均調幅1.49%，

(工商 )