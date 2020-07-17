網飛（Netflix）周四發布上季業績，同時宣布現任內容長薩蘭多斯（Ted Sarandos）晉升為共同執行長，與現任執行長哈斯汀（Reed Hastings）聯手領導網飛。

薩蘭多斯還將加入網飛董事會。此人在網飛任職20年，過去推動該公司打造大量原創影集，成為好萊塢最具影響力的人士之一。

薩蘭多斯被拔擢至共同執行長，被外界解讀接班哈斯汀意味濃厚。但哈斯汀受訪時強調自己無意離開工作崗位，「我還會在任十年」。

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