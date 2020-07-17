立法院昨天在藍綠推擠與喧囂中通過民進黨團提案，確定今天採無記名進行監察院人事案投票。藍委今天質疑，綠委陳瑩昨不在場卻投票，涉作票嫌疑，對此，國民黨表達強烈抗議，批評民進黨公然違法，有偽造文書之虞，而立法院長游錫堃竟放任民進黨公然違法，更違反國會議長中立原則，將國會尊嚴踐踏在地。

國民黨指出，昨天表決時間為下午4時40分左右，但有明確的人證、物證指出，民進黨立委陳瑩4點左右，就已經在電視台錄製政論節目，表決當時她根本不在場，為何可以派發陳瑩的表決卡？為何可以由其他人幫忙投票？強烈懷疑是議事人員配合民進黨「上下交相賊」，協助民進黨偽造文書。

對於立法院議事人員疑似配合民進黨，假造表決紀錄的舉動，國民黨嚴正抗議，抨擊應該中立的國會議事人員，竟配合執政黨公然違法，做為國會議長的游錫堃難辭其咎，更可能增加未來朝野衝突，而民進黨仗著人數優勢，罔顧法紀、破壞制度，更是中華民國民主之恥。

國民黨重申，憲政制度不容破壞，國家機關必須嚴守行政中立原則，不能也不該成為政黨的幫兇。國民黨也呼籲民進黨，程序正義、遵守法紀是民主政治之根本，一個「被抓包」的假表決，一個做票的骯髒手段，不能做為合法程序，應立即停止今日相關投票程序，召開朝野協商，重新審查。

(中時 )