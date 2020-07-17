直擊0H-58D直升機墜落瞬間！爆炸起火濃煙直竄影像駭人。（圖／翻攝自畫面）

失事的直升機殘骸已看不出原來的樣子。（讀者提供）

國軍編號616的OH－58D戰搜直升機，昨（16日）執行反登陸演練結束後，自新竹空軍基地起飛要返回駐地，未料起飛沒多久出現轉速過慢，因當時已飛出基地至民宅，為了保衛人民，少校正駕駛簡任專、上尉副駕駛高嘉隆，採取180度高難度迴轉，在基地內重落地導致起火，根據民眾提供畫面顯示，飛機從畫面中瞬間墜地後，立刻爆炸起火，冒出濃濃黑煙，相當驚駭

直擊0H-58D直升機墜落瞬間！爆炸起火濃煙直竄影像駭人。

根據軍方表示，2名飛官被救出時全身多處灼傷，送醫不治。墜落的直升機殘骸不久就被國軍拖到一旁，機身遭當時高溫燃燒，幾乎燒到連鐵架也不剩，完成看不出直升機的形狀。

據了解，戰搜直升機墜毀原因可能是機件出現故障，墜機前2人曾透過無線電回報「飛機轉速過低」，需要返回基地維修，沒想到話才剛說完，無線電就是斷訊，不久後就傳出墜機消息，目前航特部已成立專案小組了解事故原因，並全力協助家屬處理後事。

(中時電子報)