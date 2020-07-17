根據泰國媒體報導，疑似有一架長榮班機15日從台灣抵達泰國後，機上6名泰國人出現發燒症狀。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(17)日表示，長榮當地人員告知6人檢測是陰性，指揮中心正等待泰國官方的正式答覆。

莊人祥說，該班機載有223名乘客，這6人也正在醫院隔離檢驗中。至於6人身份，莊人祥僅表示，4人為移工、1人為學生、1人為新住民。至於移工究竟是產業或家事移工，在台接觸情況等，莊人祥再三強調，只要泰方告知這6人確診，指揮中心就會立即啟動疫調。

(工商 )