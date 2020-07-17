6人從台赴泰發燒 泰方未告知確診與否 14:362020/07/17 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為桃園機場第二航廈入境管制區發燒篩檢站內，2名疾管署防疫人員利用紅外線體溫感測器檢測旅客體溫。(本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據泰國媒體報導，疑似有一架長榮班機15日從台灣抵達泰國後，機上6名泰國人出現發燒症狀。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(17)日表示，長榮當地人員告知6人檢測是陰性，指揮中心正等待泰國官方的正式答覆。 莊人祥說，該班機載有223名乘客，這6人也正在醫院隔離檢驗中。至於6人身份，莊人祥僅表示，4人為移工、1人為學生、1人為新住民。至於移工究竟是產業或家事移工，在台接觸情況等，莊人祥再三強調，只要泰方告知這6人確診，指揮中心就會立即啟動疫調。 (工商 ) #新冠肺炎 #長榮 #莊人祥 #泰國 #人為 #移工 也許您會感興趣 生活熱門新聞 三倍券裡面為何放一片塑膠板？內行人給答案：大有來頭 - 生活 領完1分鐘花光光...他拿三倍券買這東西小7店員死命阻止 網一看：內行 - 生活 他上街免費送口罩...美國人反應讓人傻了 網：神都救不了這群豬 - 生活 三倍券現金加碼鄉民樂翻 伸港鄉代會不爽再加碼衝2000元 - 生活 威力彩狂飆18.3億！5生肖財運旺到年底 快衝一波 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。