大同經營權大戰延長賽開打，金管會日前處分大同不得再自辦股務，公司派為保經營權，16日決定提出訴願。同時，工會也在15日向金管會陳情，大同工會強調，為保障工作權，拒絕違法中資入主大同，金管會在6月23日就已收到陳情函，但迄今都沒有結果。

大同指出，非法中資及其一致行動人，就取得大同公司股權程序違法是既成事實，且有諸多實際證明。大同呼籲主管機關，先對違法股東爭議釐清，釐清中資，再論股東權益保護。公司為維護公司、員工及合法股東權益，就本處分將依法提起訴願。

大同指出，6月底部分股東因涉違反《企業併購法》、《兩岸人民關係條例》等法律，導致取得股權無效，公司已事先諮詢外部律師，就股東會及股務作業等相關法律可能爭議出具法律意見書，確認正當性、合法性無虞，並已檢附陳報證期局。

大同補充，依台灣集中保管結算所頒佈的股務規範，就違反委託書規則者，公司可拒絕發給當次股東會各項議案表決票，並將無表決權股東股份數，不算入已發行股份總數。

因此，今年股東會就重大違法股東的無效股權數，拒絕發給各項議案表決票，此舉依法有據，也有必要性、正當性、合法性無虞。

大同工會也在15日去金管會證期局提交陳情函，大同工會指出，6月23日就已和金管會陳情，希望能徹查違規中資及其一致行動人，以確保員工工作權，拒絕違法中資入主大同，但迄今沒有任何結果。

工會指出，無良建商、中資引路人應滾出大同，他們隱匿併購卻沒有申報，金管會和證期局應該硬起來，立刻公布調查結果，讓大同資產不落入無良建商手中，用來炒作暴利。更何況，國防產業、戶役政系統、全民個資不容中資染指，如果經營者不具備正直、誠實品格，如何期待系統維運能維護全民個資。

工會還提到，股東會改選迄今，面對社會輿論工會都尊重，但大同是由台灣人成立的百年老店，過往一向正直、誠實，這不僅是大同的核心價值也是台灣的傳統美德，他們相信正派外資也認同普世道德價值，但特定大股東卻背離這項價值。

(中時電子報)