熱暈了！60歲老翁跌落水溝獲救 14:562020/07/17 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市五股區60歲盧姓老翁今（17日）11許，疑似熱中暑，不慎跌落水溝。（新北市消防局第二大隊提供／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防隊員趕緊將老翁拉起，所幸老翁意識清楚。（新北市消防局第二大隊提供／賴彥竹新北傳真） 新北市五股區60歲盧姓老翁今（17日）11許，行經民義路二段，疑似熱中暑，忽然感到頭暈目眩，不慎跌落一旁水溝，正好被在附近執行服務區查察的五股分隊隊員蔡睿恆發現，趕緊拉起老翁，迅速評估傷勢狀況，並將老翁送醫治療，所幸老翁意識清楚，頭部有5公分撕裂傷。 (中時 ) #老翁 #五股 #水溝 #狀況 #傷勢 也許您會感興趣 社會熱門新聞 腐屍臭味飄散多日！桃園大園水溝裡驚見男屍 - 社會 10年戀情突天人永隔！飛官高嘉隆殉職 女友淚崩「想見最後一面」 - 社會 西門町峨眉街大樓火警 濃煙彌漫整街畫面驚悚 - 社會 人妻偷吃豬肉販！啪完再電愛：「要去了」 消防人夫紀錄器逮姦情 - 社會 體感41℃送餐要人命！熊貓外送員當街昏倒 搶救後恢復心跳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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