消防隊員趕緊將老翁拉起，所幸老翁意識清楚。（新北市消防局第二大隊提供／賴彥竹新北傳真）

新北市五股區60歲盧姓老翁今（17日）11許，行經民義路二段，疑似熱中暑，忽然感到頭暈目眩，不慎跌落一旁水溝，正好被在附近執行服務區查察的五股分隊隊員蔡睿恆發現，趕緊拉起老翁，迅速評估傷勢狀況，並將老翁送醫治療，所幸老翁意識清楚，頭部有5公分撕裂傷。

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