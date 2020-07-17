實習警員初體驗，竟是協助迷途婦人返家；台中市政府警察局第三分局實習生段玉倩日前與東區分駐所警員林冠佑、張綺君執行巡邏勤務時，接獲里長報案稱有名老婦人搖搖晃晃的走在路邊，疑似找不到回家的路，經同行警員提醒發現婦人手上有愛心手環，也因而連繫到家屬；這段服務過程，讓段玉倩充分體會到警察工作不是只有巡邏、臨檢、站路口，只要是能幫助民眾解決困難的事，都是警察工作的一部分。

原來這名77歲林姓老婦早上獨自外出散步，卻迷失方向，不斷在道路上徘徊，經熱心的里長發現後報警求助，後來從婦人手上的愛心手鋉趕緊以手環上的資料致電聯繫家屬，林姓老婦的家人接到警方電話趕到現場；其家人說，林婦5月底時也曾走失過，未料這次又獨自離家出門，家人也在太平的住家周邊尋找許久，好險接到警方電話，這才確認林姓老婦人平安無事。

林婦的家人除不停地向警方道謝，並熱情的邀約員警及實習生「要不要到家裡坐坐？」這段為民服務的經驗也讓初次接觸警察工作的實習生段玉倩印象深刻，他說，只要是能幫助民眾解決困難的事，都是警察工作的一部分，也期許自己未來正式投入警職生涯後也要向學長、學姊們看齊，共同為維護社會治安、交通及為民服務盡一份心力。

(中時 )