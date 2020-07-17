雲林一名吳姓消防員，某日處理妻子的車子警報器時，意外發現妻子出軌，查看了行車記錄器發現，小王是名楊姓豬肉販，還發現妻子曾在家中，打電話與對方鹹濕通電話「要去了」、「我要去了」等，氣的對2人提告求償，法官審理後判決吳妻與楊男，需連帶賠償60萬元。

據了解，吳男2018年7月初，被警察通知處理妻子作響的車子警報器，抵達現場後卻看不妻子身影，等了許久才見到妻子從楊男家中走出來，讓吳男開始起疑心，事後果然在妻子的行車紀錄發現，妻子每周一會固定與楊男見面，這才知道2人關係不單純。

吳男為確認妻子是否有姦情，就在客廳偷裝監視器，果然聽到妻子與楊男的鹹濕對話「很大」、「要去了」、「我要去了」、「我真的超喘不過氣來你知道嗎」，這讓吳男氣的提出離婚，並對二人提告求償。

此外，吳男小孩的美術老師也出面證稱，與吳妻熟識很久，還向她坦承與楊男友姦情。法官最後認為，吳妻與楊男已破壞吳男婚姻，因此判決兩人須賠償60萬元，全案可上訴。

(中時電子報)