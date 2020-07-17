旺旺集團向江西洪災害地區捐贈200萬元物資；江西省慈善總會副會長朱和平主持捐贈。

台資企業旺旺集團16日通過江西省台辦及省慈善總會，率先向深受水災之苦的江西省，捐贈旺旺乳飲產品與休閒食品等物資共10618箱，總計價值200萬元人民幣。該物資將運送到鄱陽、婺源等受災前線，供災民應急之用。

江西省台辦副主任何晞表示，旺旺集團熱心社會公益，江西發生自然災害，賑濟災民時，旺旺從不缺席，令人喝彩與欽佩。

旺旺集團董事長蔡衍明獲知大陸水災嚴重後，立即指示各地工廠及營銷分公司，對江西、安徽、湖北、江蘇、重慶、貴州、湖南等地，展開賑災行動。

蔡衍明始終秉持著關懷及回饋社會的經營理念，不論華東大水災、SARS疫情、汶川大地震、助力扶貧攻堅行動、新冠肺炎疫情；以及這次華南、長江流域水災，旺旺集團始終抱著「人飢己飢，人溺己溺」的精神，積極參與各項救援或慈善行動。

旺旺集團北京首席代表，大陸全國台企聯常務副會長林天良指出，旺旺集團對內嚴格管控成本，防止浪費，但新冠疫情爆發，旺旺捐贈不落人後，且旺旺同仁們克服交通管制等重重困難，不畏病毒險惡，深入武漢、綏芬、北京新發地等疫情最嚴重地區，捐贈防疫物資及乳飲食品。此次，旺旺率先向洪澇災區捐贈，盼拋磚引玉，社會各界都能投入抗洪救災的行列。

一方有難，八方支援。旺旺始終認為「兩岸好，台灣才會好」，無論從歷史、血緣、文化，台灣人就是中國人，兩岸同屬一中，當然要互相相挺。

旺旺集團作為一家具有社會責任感的企業，本著「取之於民，用之於民」的理念，大力弘揚中華民族團結互助的傳統美德，希望通過這一系列行動，為抗洪救災盡綿薄之力。後續還將持續關注災情，提供必要救助。

(中時 )