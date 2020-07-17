根據泰國媒體報導，疑似有一架長榮班機15日從台灣抵達泰國後，機上6名泰國人出現發燒症狀。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(17)日證實，指揮中心已獲得泰國官方的正式答覆，這6人採檢均為陰性。

莊人祥說，該班機載有223名乘客，這6人先前被送往醫院隔離檢驗中。至於6人身份，莊人祥表示，4人為移工、1人為學生、1人為新住民。莊人祥在記者會後隨即發出通知指出，「泰國官方剛回覆，新聞煤體所提及的那6位從台返泰之泰國人，均檢驗陰性！」

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