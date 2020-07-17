台股今開高震盪趨堅，集中交易市場終場雖失守5日線，與12200點得而復失，但權王台積電短多方興未艾，加上下半年看俏產業，仍以電子族群馬首是瞻，因此，在台股市場大戶短期資金乾坤大挪移下，極短線強者恆強，與弱者恆弱的相關股票，逢低宜留意汰弱擇強，迴避可能的持股變數的風險。

上市股票周五強勢攻頂者，計圓展、大飲、宏碁、勝德與迅杰等10檔股票，而單日漲幅逾5%者，也進一步達18支。上櫃股票今亮燈漲停者，包括曜越、旭品、亞元、VHQ-KY及精聯等10支股票，加計單日漲幅逾5%者，達15支股票。

下跌股票方面，上市計云辰、國光生、ABC-KY、亞諾法、利奇與恆大等計12檔股票，而單日重挫逾5%者，進一步達61支股票。

上櫃股票高掛跌停板者，包括永日、中天、合一、逸達、晟德與健亞等25檔股票；加計單日跌幅逾5%者，更達95支股票，顯示短線的市場大戶資金，似有漸從中小型股大撤退跡象，值進一步追蹤與觀察。

成交量方面，上市交投前10名，包括金像電、宏碁、群創、聯電、聯合再生、友達、台積電、國光生、仁寶及圓剛。上櫃成交量前10名，包括晟德、精材、光洋科、漢磊、元太、健亞、曜越、永捷、穩懋與同致。

(工商 )