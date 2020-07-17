科技股拖累美股，四大指數全部下挫，台股在台積電(2330)財報及展望不錯撐盤下，終場勉強收高，以12181.56點作收，上漲23.82點，漲幅0.2％，成交金額1987.7億元。

本周集中市場上漲107.88點，周K線連續五周收紅，不過，分析師指出，指數創高過程中，量能出現萎縮，加上周KD指標雖然未交叉轉弱，但已經有高檔閉合，提防中線交叉向下。

日線來看，短期均線雖然仍維持多頭排列，但K線高檔連續收黑，且都有留上影線，顯示逢高已有調節賣壓。其中，又以櫃買市場更為明顯，本周出現明顯回檔，K線幾乎都收實體黑K棒，且股價跌破月均線，5日、10日線也出現下彎，加上收盤不論集中市場或是櫃買市場整體跌停板家數均大於漲停家數，顯示即便大盤指數未出現重挫，但整體結構上已經出現轉變，近期弱勢股須列為優先減碼標的。

目前正值公布第2季季報，由於第2季受到疫情干擾影響，加上台幣第2季出現大幅升值，不少廠商匯損情況將不小，因此，預期季報整體來看普遍將表現不佳，後續漲多的大盤將受季報洗禮，必須更為謹慎。

(時報資訊)