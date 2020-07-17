隨著全球鋼價走漲，中鋼(2002)今日開出9月內銷盤價，再度調漲價格，呈現連3個月漲價。中鋼表示，為協助下游外銷接單，9月內銷鋼品盤價僅小漲1.49%，其中，大宗底材熱軋每公噸再漲300元。

中鋼這次開月盤的產品價格上調，其中，熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料每公噸均調漲300元，電磁鋼捲則每公噸調漲500元。

中鋼表示，近期國際鋼市持續回溫，歐洲地區急速拉抬、日本對外銷市場提漲每公噸20美元、韓國鋼廠對內銷價格調漲每公噸25美元；大陸更因車市、基礎建設復甦刺激鋼價攀至近期新高。

考量鐵礦原料價格仍居高不下，顯見各國之用鋼產業對市場信心回升，惟台幣近期升值，為降低進口鋼品誘因並協助下游外銷接單，9月內銷鋼品盤價僅作小幅度調漲，平均調幅1.49%。

中鋼今年大宗底材熱軋等鋼品改為開月盤制，7月止跌反彈；8月內銷盤價續漲，今日開出9月內銷盤價續開高，第三季單月盤呈現逐月上揚。

中鋼7月鋼價止跌反彈，平均漲幅1.87%，其中，熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料，以及冷軋一般料等均為每噸漲450元。8月內銷盤價呈現連續第二個月調漲，熱軋一般料每公噸漲900元，整體漲幅擴大至3.7%。

中鋼認為整體鋼市轉正確立，加上下半年為產業傳統旺季，鋼鐵需求回復可期，看好第三季淡季不淡，第四季將進一步迎接旺季行情。

中鋼指出，隨世界各國陸續重啟經濟活動，帶動最新6月歐美、大陸、日、韓、東南亞與台灣製造業採購經理人指數(PMI)均呈上升趨勢，雖各國經濟復甦速度不一，但總體朝向正面穩定走勢明確。

近日因大陸華南、日本九州豪雨成災，待洪災平息後預計將帶動相關重建需求。另外，為加速經濟重回正軌，中國大陸推出「新基建」政策，投資規模達1.2兆人民幣的基礎建設方案，有望提升下半年鋼鐵用量。台灣內需市場在政府的強力主導下，針對「前瞻基礎建設」續編4,200億元預算，並籌編追加紓困預算近2,000億元，作為振興經濟的強力後盾。

(時報資訊)