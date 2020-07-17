大同經營權之爭進入延長賽，公司派、市場派互不相讓，緊咬市場派、三圓建設董事長王光祥的財經記者魏鑫陽又再出招，他這次直指三圓建設的青島子公司早被會計師提出警訊，三圓卻沒揭露，他認為金管會應主動調查，並對董事會懲處。

▲魏鑫陽指出三圓年報中，會計師有提出「預估投入總成本尚無法估計」警訊。翻攝自三圓年報

魏鑫陽指出，三圓在2014年時營收有31.26億元，隔年每股大賺16.29元，拿下上櫃營建獲利王，相當風光，沒想到2016年營收獲利就大幅衰退，連續4年獲利大賠，累計每股虧損達7.96元，幾乎賠掉了0.8個資本額。

魏鑫陽表示，三圓營運在重訊中，找不到警示，他攤出2016年三圓發布的21條重訊，12條是股東會、董事會改選等事務，6則是關係人貸與資金訊息，1則是聯貸案，1則是關係人合建分成公告，還有1則是增資青島子公司730萬美元，對青島子公司有營運危機一事隻字未提。

魏鑫陽指出，三圓1.8倍資本額的青島子公司，就早被會計師提出警訊，但三圓卻沒有依法揭露，或在股東會上提案討論，金管會應主動積極調查三圓是否隱匿資訊外，對於董事會踰越股東會授權範圍也應作出處置。

他也開三圓2017年報，即可發現端倪，三圓年報營運報告書中提到，「因未有完工建案房地可供銷售，故僅有投資性不動產之租賃收入，致使本期營業收入、營業淨利及稅前損益較去年同期減少。本公司之商用不動產均位於捷運出口處之精華地段，交通便利且生活機能良好之區域，因此本公司之租金收益相對穩定。」

但同時，在對照當年年報的存貨淨額欄，赫然出現「預估投入總成本尚無法估計」，對照前一年的年報，並沒有出現「預估投入總成本尚無法估計」的警示文字，還寫明註冊資本額為8000萬美元等，就連海外子公司營運風險項目中，也沒出現警示文字。

魏鑫陽指出，三圓是在2012年決定赴大陸投資，當年股東會上決議通過：「授權董事會於主管機關規定之大陸投資限額上限內進行大陸投資事宜。」一開始投資總金額是8000萬美元，三圓建設占36.5%，直到2016年已變成「預估投入總成本尚無法估計」。

他質疑，三圓未揭露投資風險，投資上限也明顯超過原本股東會授權，為何三圓董事會沒有依法揭露，甚至也沒在股東會上提案討論，他認為，此舉恐違反資訊揭露以及公司治理原則。

王光祥大女兒、三圓青島董事長王雅萱六月時接受《鏡週刊》專訪時，有特別解釋三圓青島公司股權交易案，她說，三圓青島是100％的純外資企業，除非開發案進度到四成以上，否則很難向當地銀行借款，「但是當地各種工程、行政機關的配套費卻必須持續支付，否則將喪失土地開發權，也就是在這樣急迫的壓力下，只要有機會幫公司、股東解套，我父親當然都會接受，這其實是台商的一種無奈。」

(中時電子報)