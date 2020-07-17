雨彈來襲！新北、宜花等6縣市大雨特報 14:532020/07/17 中時電子報 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雨彈來襲！新北、宜花等6縣市大雨特報。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（17）日宜蘭、南投地區及新北、雲林、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。 (中時電子報) #大雨特報 #6縣市 #雨彈 #大雨 #天氣 #氣象 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱浪來襲 快吃南洋風味美食消滅火氣！ 17:532020/07/13 旅遊 【新聞多益】雨彈狂炸東亞，淹水、暴雨的英語怎麼說？ 15:042020/07/13 雜誌 熱低壓家門口生成！明天上半天恐登陸南部 2地區雨最大 08:222020/07/14 生活 熱低壓將緊貼台灣北上 台南、高雄防雷雨轟炸 07:092020/07/15 生活 雨彈突襲 台61線彰濱段貨櫃車翻覆 12:362020/07/15 社會 雷雨彈又來襲！北北基6縣市大雨特報 15:222020/07/15 生活 明中南部留意大雨！彭啟明：這天恢復高溫「熱到月底」 22:062020/07/15 生活 出門上班注意雷雨彈！雲嘉南3縣市大雨特報 07:072020/07/16 生活 下班防雷雨轟炸！7縣市續發大雨特報 13:462020/07/16 生活 台南＋屏東 攜手推旅遊酷卡抽好禮 04:102020/07/17 證券．權證 生活熱門新聞 三倍券裡面為何放一片塑膠板？內行人給答案：大有來頭 - 生活 領完1分鐘花光光...他拿三倍券買這東西小7店員死命阻止 網一看：內行 - 時事 泰國官方回應了 6名發燒泰人檢驗結果出爐 - 生活 昨天才離台！6泰國人搭長榮返曼谷高燒急送醫 莊人祥回應 - 生活 台灣半數肺癌患者沒吸菸 中研院、台大聯手找到致病機制了 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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