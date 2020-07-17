美國對台軍售引發中國大陸制裁，加上美中在南海議題的對立升高，美國軍火商與民間企業可能要面對大陸的「撒手鐧」——稀土斷供。專家分析說，中美對抗很可能波及到高端軍工和民用產品的供應鏈。

據《英國廣播公司》報導，中國大陸已宣佈正式對美國的軍工企業洛克希德•馬丁實行制裁，就該公司參與美國對台灣出售軍火進行報復。陸媒《環球時報》引述中國WTO研究會常務理事何偉文說法表示，大陸的制裁可能包括切斷包括稀土在內的材料供應，限制洛克希德•馬丁的材料供應商在大陸的業務，並以此表態讓美國「不能隨心所欲地對付中國」。

大陸《航空知識》雜誌主編王亞男則表示，洛馬是美國製造高端武器裝備的軍工企業，同大陸並沒有太多直接的商業來往。但大陸可能限制洛馬公司的供應鏈，因為洛馬公司不可避免地要通過供應商從大陸進口各種非金屬、金屬以及稀土等材料。

王亞男說，北京制裁洛馬公司會對美國其他軍火商產生威懾作用，禁止他們向台灣出售武器。例如與大陸有直接商業往來波音公司若受到北京制裁，就會受到更嚴重的影響。

之前中國也曾經因為對台軍售對美國軍火製造商進行過制裁。例如美國2019年7月通過價值22億的對台軍售，大陸外交部曾宣布對參加軍售的美國公司實施制裁，包括雷神公司（Raytheon）、通用動力、英國航太（BAE）和奧什科什(Oshkosh)。

去年彭博社曾警告，大陸在對美國的貿易戰中有能力針對美國武器製造業實行反制，從電動汽車到武器裝備的許多製造業都離不開17種關鍵的稀土原料，美國在這方面完全受制於大陸主宰的稀土供應鏈。

報導說，目前大陸佔稀土行業全球產出的95%，美國的稀土供應80%來自大陸，「從洛馬生產的F-35戰機到導彈、雷射瞄凖設備的關鍵部件都需要稀土材料」。其他一些同大陸有商業關係的部件製造商和系統設計公司可能也會受到制裁的限制，北京會禁止他們同洛馬公司往來。

近期美國國務院升高了與中國大陸在南海問題上的對抗，美國務卿蓬佩奧連續2次就國際仲裁法庭的南海主權裁決表態，指責中國大陸對南海的主權主張「完全不合法」，美軍也加緊在南海與其周邊的大陸廣東省派遣軍機進行抵近偵察，美中在南海議題上的對立快速升高。

因此，不論是南海或是台海議題，在美中對抗升高之際，傳聞已久在大陸手上的稀土武器何時會拿出來使用，關切的不只是美國的軍工業，許多民用企業也會造成驚慌。

(中時電子報)