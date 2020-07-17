國泰航空17日在港交所發布盈利警告稱，預計集團2020年上半年將出現淨虧損約99億港元，2019年同期為盈利13億港元。上述虧損包括約24億港元的資產減值支出，主要涉及16架不大可能於2021年夏季前重投實質服務的航機，以及若干航空服務附屬公司的資產。

香港信報報導，國泰航空公布，6月國泰航空與國泰港龍航空合計載客2.71萬人次，年減99.1％；乘客運載率跌59.3個百分點至27.3％。2020年前6個月，載客量跌76％，運力跌65.7％。

6月運載的貨物及郵件共計9.32萬噸，年減43.1％，運載率升11.7個百分點至74.5％。前6個月，載貨量下跌31.9％，運力跌31％。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波在公告中表示，由於世界各地繼續實施旅遊限制和檢疫措施，國際航空業的前景仍十分不明朗。儘管情況最近稍見好轉，特別是在香港國際機場開始放寬轉機限制後，過境旅客人數略為增加，但仍未看到任何市場趨勢會即時轉向的明顯跡象。

林紹波指出，雖然若干市場於7月開始陸續放寬邊境管制與檢疫要求，但集團在恢復客運航班時，繼續保持審慎及靈活。國泰已將7月份的整體運力調整為約7％，但有關計畫會因政府防疫措施將進一步收緊或放寬而調整。預期於8月份運作可多達10％的正常航班班次，並繼續評估為顧客於未來數月增加航班班次及目的地的可行性。

林紹波又指，國泰航空的股東通過與390億港元資本重組計畫有關的決議案。管理團隊正全面檢視集團各方面的業務營運，並將在2020年第四季就航空公司未來的營運規模，以及模式向董事局提出建議。

(工商 )