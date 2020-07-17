黃金世代球星跟所有學員合影留念。(黃及人攝)

邁入第5年的BE HEROES未來英雄籃球訓練營，17日在晧宇國際籃球場隆重開幕，包含林志傑、田壘、曾文鼎、楊敬敏與陳世念等黃金世代球星齊聚，更是認真投入到每個訓練當中，畢竟先前差點因為新冠肺炎疫情影響，一度考慮停辦！

「能夠舉辦這個訓練營當然很開心，何況是連5年舉辦，原本真的很擔心沒法舉辦，真心感謝防疫國家隊的協助與幫忙，」陳世念說，「我們目標當然是永續經營，每年也都會想出不同的東西，給予每個學員更多、更正確的籃球觀念。」

實際上觀察整個訓練營運作，幾乎都以楊敬敏為主，扮演類似總教練的角色，甚至來到休息時間，阿敏還會要求大家表情要開心一點，不要老是感覺很僵硬，沒想到一旁的陳世念突然大喊一聲，「開心一點！」頓時讓全場陷入一片沉默。

向來認真看待自己球員生涯的「野獸」林志傑，擔任籃訓營教練也不馬虎，「我們每年舉辦籃訓營之前，都會一起開會討論課程內容，就是希望帶給這些國、高中學員正確的籃球觀念。真的很開心今年沒受到疫情影響，讓我們能繼續教課。」

在教學過程當中，這些黃金世代球星也都放下身段，親自下場示範每個基本動作，然後楊敬敏擔任教學講評，陳世念幫忙解釋細節，曾文鼎、田壘、林志傑等人做動作，感覺每個球星分工相當清楚，也讓學員可以更快了解學習動作或姿勢。

不過教學最誇張的還是陳世念，因為他竟然一邊教學，一邊開口威脅學員，「你們大家要練習認真一點，沒看到這些記者大哥大姊都坐在場邊看著你們練習，好好加油啊！」

(中時 )