美國股市在疫情趨緩後出現反彈，不過專家認為，在美國總統大選即將到來以及第二波疫情蠢蠢欲動的夾擊下，美國經濟可能無法復甦，美股將陷入橫盤整理。

CNBC報導，Ally Invest投資策略長Lindsey Bell指出，過去幾周、尤其在過去7天，新冠肺炎確診病例大幅增長，本周一開始出現經濟重啟計畫放緩的消息，像是加州等地再次關閉體育館和餐廳等。此外，美國10年期國債殖利率持續低於1%、黃金價格處於每盎司1800美元高位、波動率水準上升等消息都是美股利空。

Lindsey Bell說，儘管6月經濟數據有改善，但未來怎麼走才是重點，這次的挫折可能會破壞經濟反彈，股市將在波動中橫盤整理。

她認為市場正處於關鍵的十字路口，尤其在美國總統大選即將到來之際，美國總統川普民調持續落後民主黨候選人拜登，市場預測民主黨可能會勝選。

Lindsey Bell最後也提到，在聯準會的政策支持下，加上美國政府可能會通過新的刺激方案，仍有機會為經濟帶來利多支撐。

(中時電子報)