【即時新聞】舞台劇《最後一封情書》媒體聯訪，演員劉瑞琪、謝祖武、湯志偉、夏靖庭、林辰唏出席。(粘耿豪攝)

謝祖武近日演出全民大劇團《最後一封情書》，本週巡迴至台北場次，正巧舊愛張玉嬿今年加入《同學會！同鞋~》，受到團長謝念祖邀請，17日舉行媒體餐敘時，張玉嬿驚喜現身，表情驚恐的謝祖武嚇到「立刻起立」。張玉嬿送每位演員一份禮物，相較其他人收到游泳圈、面膜等，她特別送謝祖武單張《同學會》門票，她更說「這週日我會去看你演戲，希望你也來看我的戲」，讓全場驚呼連連，謝祖武更一度害羞到臉紅耳朵紅，兩人拍照時身高差不多，張玉嬿還虧了一下謝祖武「不好意思我今天穿高跟鞋」。

謝祖武和張玉嬿過去合作《親親你是我的寶貝》曾有段3年情，傳出當年分手原因，是女生要男友幫忙搬家，男生卻已健身為由拒絕。2007年謝祖武開新節目，張玉嬿也答應當首集來賓，更是兩人分手10年再度同台。謝祖武如今再度看到舊愛，被問到有沒有很驚訝？謝祖武坦言「很久沒見，有嚇一跳，她還是很漂亮，氣質很好」。

《同學會！同鞋~》中原本由方芳芳飾演的校花張小玉，今年由張玉嬿接續演出。謝祖武表示之前就知道張玉嬿接演，「雖同劇團但不同戲，原以為不可能碰到」，而看到當下整個人站起來，他笑說「風度嘛，從以前到現在都是這樣」。不過只收到一張門票的意涵？謝祖武妙回「景氣不好，叫我再去買一張的意思」，也提到太太很欣賞張玉嬿，之前就說想看《同學會》，「我太太沒說要跟我看，她一個人去看」。

被問到是否還記得兩人過去「最後一封情書」？謝祖武尷尬笑說「當時都是簡訊，沒有情書」，被問到未來若有機會合作是否答應？謝祖武大方說「當然可以啊，她是很棒的演員，可以好好跟他學習」，謝祖武還不斷搧風，被問到真的很緊張？他直說「我現在體感溫度破50吧」。

(中時 )