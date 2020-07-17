5天4夜的國軍「漢光36號演習」實兵操演今天正式結束。《軍聞社》報導，副參謀總長執行官徐衍璞上將今日上午於聯合作戰指揮中心，代表國防部長嚴德發嘉勉與肯定參演官兵共同付出與努力，並獲致預期訓練成果，參演的弟兄姐妹們最後能共同達成演習任務，亦可告慰4位犧牲同袍英靈。

徐衍璞指出，漢光36號實兵演習各項任務，在各級幹部帶領及全體官兵戮力執行下，均按計畫進行並達成所期望的目標；藉由各項操演課目，展現官兵精實的訓練成果與堅強戰力，同時也透過媒體適時報導與宣傳，使社會大眾了解部隊勤訓精練，並且具備堅實的防衛戰力，進而更支持國軍與愛護國家。

徐衍璞表示，此次演習前發生陸戰99旅聯合登陸作戰操演意外，以及昨日航空601旅兩位飛行官為避免民眾傷亡不幸殉職的憾事，全體官兵均表不捨與哀慟；然而，參演的弟兄姐妹們最後能共同達成演習任務，亦可告慰4位犧牲同袍英靈。

徐衍璞對後續戰演訓任務，再次叮嚀各部隊加強安全管控作為。首先，他要求各級幹部，所有裝備離開演習場地前，須與全體官兵徹底檢查，不得發生任何遺漏與缺損；演習資料依規定逐一銷毀，保密軍官及保防幹部應確實查察，勿發生洩違密情事。

徐衍璞提醒，演習過程使用民間處所及宿營地點，應完善復原並表達致謝，爭取全體社會大眾支持；同時再度強調，部隊返防歸建過程中，應嚴格要求航行與行車的安全要求事項，不得發生意外，而官兵休假調節身心狀態，心情難免鬆懈，各級部隊長也應針對軍紀安全再次叮嚀，並做好家屬聯繫，以達共管效果，確維官兵安全與部隊戰力。

(中時 )