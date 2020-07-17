各勢力任務、特色介紹，尋找最適合你的勢力。遊戲最初有東京、倫敦、巴黎三個勢力，可先體驗各勢力任務，進行任務會提升GOD RANK。若覺得任務難度太高的話，就前往強化任務收集強化道具吧！任務完成過一次後再搭配使用掃蕩券即可一瞬間過關，重複刷關也非常輕鬆。獲得道具後可進行神體強化，提升牌組總戰力，牌組變強的話，就算開啟自動模式也可輕鬆通關。

不同勢力的差異在於「戰鬥方法」，東京系列的特色為「透過技能可大幅提升火力」，適合喜歡以強大火力進行壓制的玩家。縱八陣、天叢雲的攻擊會貫穿敵方神體，擅長攻擊的東京系列，是適合中級者的系列。

各勢力任務、特色介紹，尋找最適合你的勢力。(圖/NC Taiwan提供)

倫敦系列的特色為「鍊神合體神體的HP相當高」，穩固地承受對方的攻擊後，再伺機尋找機會反擊。透過技能可大量鍊成「幻影騎士」，攻防都非常穩定的倫敦系列，非常適合初學者。

巴黎系列則比較需要技巧，主要特色為透過技能可變換我方神體的「顏色」，藉由切換顏色可使合體速度大幅提升。適合喜愛益智元素高手的系列。

術師與神體的成長和技能

不同勢力的差異在於「戰鬥方法」。(圖/NC Taiwan提供)

術師成長的關鍵為「覺醒」和「能力解放」，覺醒是使用珍貴的道具「覺醒獸」來進行的，進行覺醒會大幅提升術師的成長上限。

術師共有「速度」、「均衡」、「力量」三種類型，速度類型發動術師技能非常快速，但HP也相對比較少；力量類型發動術師技能非常緩慢，但HP相對比較多；均衡類型比較像是處於兩者中間的感覺。術師類型的差異，對於戰鬥中的「鍊成數量限制」有相當大的影響。

此外，關於神體成長，雖只要提升等級就會慢慢變得強大，但「戰鬥技能」和「支援技能」的成長才是更加重要的。戰鬥技能的等級提升方法為，在「技能強化」使用相同神體作為材料使用，或是使用珍貴道具「神的隱形右手」進行強化。再來是支援技能，如果提升此技能，則牌組全體的能力都會提升，不同神體擁有不同的各種效果，如果要提升支援技能，「提升等級」時不要使用道具而是直接使用神體，或是使用珍貴道具「神的隱形左手」進行強化。

術師與神體的成長和技能。(圖/NC Taiwan提供)

術師與神體的成長和技能。(圖/NC Taiwan提供)

台灣限定地圖

「戰鬥技能」和「支援技能」的成長才是更加重要的。(圖/NC Taiwan提供)

NC Taiwan表示，為了給台灣玩家專屬的遊戲內容，目前正在進行台灣限定地圖的開發，據悉此地圖將包含「台北101」、「九份」、「台北大巨蛋」、「龜山島」、「八卦山大佛」、「阿里山火車」等等台灣獨特地標。

鍊神之戰 X NC Taiwan全產品 強強聯手送虛寶

台灣限定地圖草圖(實際地圖以遊戲內為主) 。(圖/NC Taiwan提供)

《鍊神之戰》於本月1日展開事前預約，只要加入募集即可獲得三勢力自選贈送角色。當募集人數達到目標，還可加碼抽Air Pods與iPhone11 Pro Max 256G。

此外，NC Taiwan旗下三款線上遊戲《新天堂II》、《AION》以及《劍靈Blade & Soul》也與《鍊神之戰》聯手合作，只要參與《鍊神之戰》事前預約即可獲得各遊戲限定虛寶！

(科技)