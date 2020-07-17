立法院通過新屆監委人事案 蔡總統表示感謝 15:192020/07/17 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院在今通過第六屆監察委員人事同意權案。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院在今通過第六屆監察委員人事同意權案，總統府發言人丁允恭表示，總統對此表達感謝，也特別謝謝立委在議事處理期間的辛勞。 丁允恭說，依據憲法以及大法官釋字632號解釋文，總統及立法院各自有提名及行使同意權的憲政義務。如今相關程序已經完成，總統期待下屆監察院長及監察委員正式上任後，能善盡憲法賦予的職責，盡心為人民服務，確保公平正義的實現。 丁允恭表示，特別是新設置的國家人權委員會更是任重道遠，務必要落實憲法對人權的保障，以無負國民所託。 陳菊監院投票通過 國民黨轟：不會承認任何結果！ (中時 ) #監察院長 #陳菊 #人事同意權 #立法院 也許您會感興趣 政治熱門新聞 最想罷的是誰？罷免排行民調前3名出爐 - 政治 黃創夏三句話形容高雄市長補選號次？網驚：神比喻 - 政治 陳菊是否適任監察院長？1.8萬名網友做出驚人選擇 - 政治 美稱太平島是礁非島 外交部表示「歡迎」 馬英九轟：唾面自乾、自我閹割 - 政治 為何《博恩夜夜秀》要收韓國瑜31萬？ 一張表曝驚人內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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