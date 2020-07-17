今年35歲的瑞士名將瓦林卡(Stan Wawrinka)是非常厲害的球員，最高排名世界第3，並且拿過3座大滿貫單打冠軍。他是在「男網四天王」時代拿下的冠軍，若不是生在這個年代，他的成就或許不只如此。

瓦林卡的教練諾曼(Magnus Norman)在《ATP Tennis Radio》說：「史丹(瓦林卡)是史上最好的選手之一，看看他的成績，在3個不同的大滿貫(澳網、法網、美網)奪冠，還是在四天王年代。他有點被低估了，他有個難以置信的網球生涯。」

史上最優秀的亞裔選手張德培，17歲就登頂法網，最高排名世界第2，在2008年進入網球名人堂。相較之下「大器晚成」的瓦林卡是單手反拍，生涯前12次碰上「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)都慘敗，連1盤也沒贏過。他首次打敗納達爾是在2014年澳網決賽(納達爾當時是球王)，而且他還在8強擊退衛冕者喬柯維奇(Novak Djokovic)。

2015年瓦林卡在法網淘汰費德勒(Roger Federer)，決賽打敗喬柯維奇摘下第2座大滿貫。2016年他於美網決賽打敗喬柯維奇摘第3冠，連3年有大滿貫金盃進帳，可說有個殿堂級的網球生涯。

諾曼說：「史丹不像莫瑞(Andy Murray)他們四天王那樣穩定，但他有能力在狀況絕佳時擊敗他們，這讓他顯得比較特別。」瓦林卡打贏過全部4位高手，生涯對納達爾3勝19敗、對費德勒3勝23敗、對喬柯維奇6勝19敗、對莫瑞8勝12敗。

(中時電子報)