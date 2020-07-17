振興券上路，新北「鈔」前部屬，推出新北振興168優惠、抽獎活動，最大獎是昂貴特斯拉電動汽車，替代役男藝人陳奕、副發言人戴湘儀與新聞局長蔣志薇等五人還攜手拍攝宣傳照大呼「大獎是我的！」有趣的文案發佈於「我的新北市」及侯友宜市長facebook官方粉絲專頁。

新北推出「新北振興168」活動，並由替代役男藝人陳奕、副發言人戴湘儀、直播節目「阿區來午餐」主持人蔡畹鎣和王子禾組成的新北市府年輕主持團隊與新聞局長蔣志薇再度攜手合作拍攝宣傳照。

陳奕與戴湘儀在宣傳圖中代表小資男女，甜蜜站在特斯拉前擺拍，告訴民眾人人都有機會為親愛的家人抽中特斯拉，王子禾則霸氣地靠著昂貴車子，宣示頭獎是特斯拉；新聞局長蔣志薇開玩笑說，她已經請示過了，如果她抽中大獎不用捐出來會努力登錄在新北市消費的發票抽大獎。

年僅24歲蔡畹鎣外型亮麗甜美，在系列宣傳圖中扮演「大學生」，蔡畹鎣表示，「新北振興168」方案有隱藏版專屬學生好禮，學生只要來新北市累積消費登錄達3000元，除了『月月抽獎』方案外，還有學生專屬加碼抽iPhone 11、AirPods及iPad等，真的非常超值！」搭檔王子禾聽完回應「你已經畢業了，就別肖想這些大獎了。」慘遭蔡畹鎣狠狠一瞪，令眾人捧腹大笑。

新聞局長蔣志薇表示，後疫情時代最重要是振興經濟，抽獎活動可抽特斯拉Model 3大獎(市價超過160萬)將從即日起至8月31日止，民眾只要在新北市境內店家消費並取得統一發票，單張發票消費金額每滿200元有1次抽獎資格累積無上限。

另外，從即日起至12月30日，在新北市境內消費滿3,000元，登陸發票即有機會抽到第二輛特斯拉Model X (市價超過新台幣330萬元)，一人一次為限，千萬不要錯過這波優惠浪潮，更多優惠內容及登錄方式請上「新北振興168」

(中時 )