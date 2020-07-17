大熱天送餐要人命！台中1名熊貓外送員今（17）日中午12時許，頂著大太陽送餐到台中西屯區大信街，疑似身體不適將機車停放路旁時，下秒整個人突然向右倒，直接栽進花圃裡，當場失去生命跡象，目擊者見狀嚇得連忙撥打119叫救護車就醫，送醫後，一度失去生命跡象，搶救後恢復心跳，送加護病房觀察中。

據悉，這名曾姓男外送員年僅24歲，當時他把機車停靠路邊，沒幾秒後就向右倒下，居民見狀馬上替他撐傘，直到救護車到場。因今天體感溫度達41℃，相當炎熱，民眾外出務必補充水分，以免身體不適。

(中時電子報)