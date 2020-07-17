新冠肺炎衝擊全球經濟，大型遊樂設備商也歷經一波淘汰賽，飛行劇院龍頭智崴（5263）勝出之後，下半年營收將勝上半年，而且季季走高，因為，訂單並未取消，只是遞延施工，並且在5月開始復工，智崴董事長歐陽志宏17日表示，發行12億元可轉債，就是要優良產能、降低成本，準備迎接全球的報復性訂單。

智崴17日與澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處，在台北微風南山廣場，共同舉辦「世界航線 i-Ride實現」記者會，智崴董事長歐陽志宏受訪時表示，全球疫情緩解之後，將有爆發性訂單，「現在已有少量急單了」，目前正處於迎接報復性訂單的準備期。

這也是智崴董事會通過發行12億元可轉債的原因，他說，發債所得資金將用以擴廠，優化產能，讓每年產出大約30套飛行劇院的能量，提升到40到50套，同時，開發新產品。

歐陽志宏強調，智崴在上半年的疫情衝?之中，訂單並未被取消，主題遊樂延後的訂單，已經陸續恢復，短期內，先從疫情較好的亞洲開始，一旦全球疫情緩解，「明年全球各地，可能每月都有新的飛行劇院開幕。

智崴今年上半年累計營收約5.91億元，比去年同期的9.35億元，年減36.82％，是多年表現欠佳的一個半年。

歐陽志宏指出，今年上半年營收衰退，主要是受到疫情影響，採取完工比例入帳的智崴，面對國際境管，3月和4月基本上是沒有工程收入的，主要靠內容服務，從今年5月開始，才陸續恢復設備施工、安裝，主要的地點包括大陸和美國，緊接著的是越南和日本等地。

他說，今年下半年的營收，「相對樂觀」，因為，可按施工進度入帳，再者，每年的第四季都是傳統入帳旺季，因為，部份遞延的工程款，也會在12月入帳，因此，他認為，下半年營運將勝過今年上半年，第四季又比第三季好。

歐陽志宏表示，今年疫情來襲，同時對全球設備商，進行一場淘汰賽，由於智崴財務結構健全，疫情期間，也沒有停止運作，智崴可說是勝出的一方，相反地，歐洲和美國的競爭對手，有一些已經不支倒地，這對智崴而言，相對具有競爭力。

(工商 )