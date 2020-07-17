受到新冠肺炎疫情影響，大多從事飲食相關的庇護工場受創十分嚴重，為了因應行政院的振興措施，勞動部針對庇護工場祭出128萬元的「採購競賽」，只要前100名單筆採購達1萬元以上，就能獲得2000元的早鳥庇護產品回饋購物金，而採購金額前10名還可依採購金額比例分配108萬元庇護產品回饋購物金。

據了解，全國149家庇護工場中，有3成為餐飲相關，而部分庇護工場業蹟相對去年同期甚至衰退達5成、6成，紛紛趁此波三倍券振興期加碼，己至已有51家祭出三倍券相關方案。

勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組組長施淑惠表示，為了協助庇護工場在下半年衝刺業績，勞動部首次祭出「庇護工場採購競賽」，只要從即日起庇護工場單筆採購滿1萬元、並在網站登錄為前100名後即可在競賽截止後領取價值2000元的庇護工場產品。

施淑惠提及，除了滿萬送2000外，此次更祭出108萬元的「採購競賽」，無論政府機關、私人企業等都只要採購達登錄的前10名，會再回饋最高54萬元的指定庇護工場產品，希望趁中秋假期增加各單位採購的意願，而採購單位的名次、金額也會即時在網路上公布。

此外，受到疫情影響，多元、培力計畫也受到衝擊，今年前3個月業績相較去年下滑達1成餘，為了鼓勵多元培力計畫參與行銷，勞動部勞動力發展署創新中心推出「振興在地經濟措施獎勵計畫」，鼓勵多元培力執行單位透過補助的經費推出在地體驗遊程、伴手禮等優惠措施。

(中時 )