台南推出「台南禮好－農特產品行銷手冊」送禮指南，詳列台南整年度生產的優質農產與加工品，供消費者選購參考。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南推出「台南禮好－農特產品行銷手冊」送禮指南，詳列台南整年度生產的優質農產與加工品，供消費者選購參考。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

中秋將至，進入送禮高峰，台南市府特別發行「台南禮好—農特產品行銷手冊」，精選329項產品，依季節時序編排，並規畫在地好食、百饌佳品及新農人3大主題，詳載農家店家資訊，讓消費者輕鬆選購想要的產品。

黃偉哲指出，行銷手冊精選台南優良農、漁、畜之生鮮及加工產品，更包括強力推薦主打商品—「台南好麵」、「台南好鬆」、「台南好油」專區，每項商品皆列有店家資訊方便消費者透過多元管道直接購買，在家也能輕鬆下訂，宅配到府。

農業局局長謝耀清表示，「台南禮好—農特產品行銷手冊」嚴選191項標章驗證之優良農產品，精選108家廠商、329項產品，在台南市政府農業局網站上提供電子檔供民眾下載選購，歡迎多多購買，送人自用兩相宜。

近年來台南積極拓展農產品海外市場，主動出擊將農產品銷往日本、新加坡、加拿大等地，成果豐碩、有目共睹，創造可觀國際訂單，使台南農產品在海內、外皆廣受好評。

謝耀清表示，農業局執行外銷、內銷、加工等穩定產銷，除積極拓展外銷市場，而且透過各種行銷活動、直銷、網路電商、電視購物等拓展多元行銷通路，並適時啟動加工收購，輔導開發多元化加工產品延長儲存期，讓農產品加值，穩定產銷秩序，農民賺錢。

台南推出「台南禮好－農特產品行銷手冊」送禮指南，詳列台南整年度生產的優質農產與加工品，供消費者選購參考。

（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

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