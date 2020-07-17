美國新冠疫情止不住，請領失業給付人數仍偏高，使投資人擔憂後續經濟發展，加上科技巨擎蘋果及微軟下挫，隔夜美股三大指數收黑。今日台股則受到台積電(2330)法說報喜激勵，開盤上漲37.9點，報12195.72點，收復5日線，輕鬆返攻12200城池，最高站上12266.93點，午盤一度翻黑，最低下探至12144.62點，高低點幅度逾百點，終場上漲23.82點或0.2%，收12181.56點，成交量1987.7億元。今日外資(不含外資自營商)買超17.802億元，投信買超19.3185億元，自營商賣超27.2418億元，三大法人買超9.87億元。

今日中小型股持續下殺，集中市場跌多漲少，台積電獨挑大梁，拉抬半導體指數，收漲1.87%，稱霸類股，其餘收紅類股依序為電子收漲0.75%、電子通路收漲0.5%、油電燃氣收漲0.23%、水泥收漲0.39%及金融收漲0.03%。生醫族群則陷入整理，走勢最疲弱，化學生醫收跌3.17%、生技醫療收跌4.26%。重量級權值股台積電昨日法說喜訊連環發，開盤上漲3.5點至361元，整日震盪走高，終場上漲9.5元或2.66%，收367元。然而，台積電今年度資本支出上調10億美元，相關供應鏈喜孜孜，半導體設備廠辛耘(3583)一度觸及漲停，終場上漲5.4元或9.82%，收60.4元；半導體暨自動化設備廠京鼎(3413)小漲2元或1.02%，收198元。其餘權值股表現也不俗，鴻海(2317)小漲0.4元或0.46%，收88元；聯發科開低走高，小漲8元或1.34%，收607元。

個股方面，電腦品牌廠宏碁(2353)基本面穩健、消息面報喜，不僅稱霸美國PC市場，跨界布局也大有斬獲，今股價開高走高、穩站漲停，收19.10元。生產蘋果西打的大飲(1213)雨過天晴，釋出產線恢復、營運止跌、宣布調薪三利多，帶動近期股價漲勢凌厲，今拉出第3根漲停，收9.81元，改寫前高。生醫族群卻是青筍筍，亞諾法(4133)、杏輝(1734)、國光生(4142)、美德醫療-DR(9103)及寶齡(1760)均打入跌停。

今日台股高低點震盪劇烈，12200關卡站不穩，只能下周再戰，台積電成為大盤中的最大亮點。周K連5紅，周跌30點。5日RSI為64.52，10日RSI為69.23；9日K值為66.86，9日D值為76.43；20日乖離率為2.31。觀察籌碼面，投信持續買超，自營商持續賣超，外資回頭買超，三大法人買超9.87億元。外資本周累計賣超16.73億元，7月來累計買超283.13億元，今年來累計賣超5785.71億元。

展望後市，國際及國內消息面有撐，美國聯準會及國際央行救市態度極積，市場資金充沛，台積電法說報喜、國安基金不退場，都是推升台股的動能。不過，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在本土資金未進場及中小型股未回穩前，不宜過度躁進。此外，日盛投顧建議，乘著三倍券風潮，可關注基期相對低的食品內需股，電子族群則可留意5G、半導體及績優蘋概。最後，凱基投顧預期下周指數在11900～12400點區間震盪。

(時報資訊)