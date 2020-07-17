瑞典電信設備製造商愛立信周五公布其上季財報受到新冠肺炎疫情的影響有限，並維持全年財測不變，但提出預警表示，雖然某些客戶正加速投資，但也有一些客戶暫時轉趨謹慎。

執行長Borje Ekholm表示，新冠肺炎疫情帶來不確定性，以目前能見度來看，我們仍維持集團的全年目標不變。該公司表示，全年營收目標仍然介於2300億～2400億瑞典克朗。

在主要的網路設備業務成長驅動下，愛立信第二季營收年增1.4%，為555.8億瑞典克朗，優於市場預期的551.6億瑞典克朗。其北美與東北亞的網路設備業務營收強勁增長，但拉丁美洲與印度的網路設備業務營收下滑。

該公司表示，受惠於Sprint與T Mobile合併案完成、即將進行的頻譜標售，以及5G的整體需求，北美洲的成長動能仍然強勁，該市場今年估將成長4%。

愛立信第二季可歸屬股淨利為24.5億瑞典克朗（約2.69億美元），較去年同期的17.1億瑞典克朗成長，並超出市場預估的16.7億瑞典克朗。

(時報資訊)