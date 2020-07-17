高調向陸示威 美雙航母1個月內2度南海軍演 15:242020/07/17 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）和「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）雙航母打擊群7月6日在南海舉行軍演的資料照。（美國海軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國海軍兩艘航母重新開始在南海的罕見軍演，而這是雙航母7月內的2度合體。 據CNN新聞網17日報導，美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）在聲明中說，「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）和「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母打擊群到周五為止，仍在南海執行軍事任務，共有超過1.2萬名海軍和海軍航空兵參與。 (中時電子報) #南海 #美國 #航母 #雙航母 #軍演 #中國大陸 #緊張 #衝突 也許您會感興趣 國際熱門新聞 受夠了白宮胡搞瞎搞！佛奇火大開嗆 - 國際 英開鍘華為 「五眼」這國表態：我們不跟進 - 國際 港大病毒學家逃美爆陸隱瞞疫情 同院外籍院長一句話駁斥 - 國際 港國安法嚇跑外資到新加坡？星國央行透露事實了 - 國際 科學不可擋川普！白宮發言人挺開學 稱「科學不可阻擋」 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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