美國海軍兩艘航母重新開始在南海的罕見軍演，而這是雙航母7月內的2度合體。

據CNN新聞網17日報導，美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）在聲明中說，「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）和「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母打擊群到周五為止，仍在南海執行軍事任務，共有超過1.2萬名海軍和海軍航空兵參與。

(中時電子報)