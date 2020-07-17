據工商徵信平台「天眼查」數據顯示，近日，中芯南方集成電路製造公司（簡稱中芯南方）發生工商變更，前股東中芯國際（上海）公司退出，新增投資人為大陸國家大基金二期與上海集成電路基金二期。
新浪財經報導，同時，中芯南方的註冊資本由此前的35億美元增至65億美元，增幅達85.71％。
天眼查數據顯示，中芯南方成立於2016年12月，法定代表人為周子學，公司經營範圍包括積體電路晶圓製造、針測及測試、與積體電路有關的開發、設計服務、技術服務、測試封裝等。
在工商變更後，中芯南方的第一大股東為中芯國際控股有限公司，持股比例為38.52％。大基金二期持股比例為23.08％，上海集成電路基金二期持股比例則為11.54％。
此前，中芯國際5月在港交所公告，中芯控股與大基金等多方訂立新合資合約及新增資擴股協議，大基金二期等多方同意分別注資15億美元及7.5億美元予中芯南方註冊資本。
(工商 )
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