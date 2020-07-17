針對立法院通過第六屆監察委員人事同意權案，總統府發言人丁允恭表示，總統蔡英文對此表達感謝，也特別謝謝立委在議事處理期間的辛勞。

丁允恭指出，依據憲法以及大法官釋字632號解釋文，總統及立法院各自有提名及行使同意權的憲政義務。如今相關程序已經完成，總統期待下屆監察院長及監察委員正式上任後，能善盡憲法賦予的職責，盡心為人民服務，確保公平正義的實現。特別是新設置的國家人權委員會更是任重道遠，務必要落實憲法對人權的保障，以無負國民所託。

即將出任監察院長，陳菊感謝立法院完成同意權行使，通過總統提名的監委名單，面對她的責任，將會全力以赴。相信紛擾會過去，未來的監察院會用實際作為證明，它能夠更超然、更公正、更嚴謹行使職權，也會加強社會溝通，讓審議過程更公開透明，讓人民更具有信任感。

陳菊表示，國家人權委員會將會成為國家的「良心」，調查對人權的侵害及歧視事件、推動人權教育、進行人權外交，落實台灣「人權立國」的理想。在未來，若修憲共識達成，決定監察權進行結構性改革，她也將全力配合監院轉型，確保監察權順利換軌、國家人權能夠繼續運作。

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