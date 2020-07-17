【即時新聞】舞台劇《最後一封情書》媒體聯訪，演員劉瑞琪、謝祖武、湯志偉、夏靖庭、林辰唏出席。(粘耿豪攝)

全民大劇團舞台劇《最後一封情書》受疫情影響，原定4月及6月的演出延期，本週將巡迴至台北國父紀念館演出。17日包括主演劉瑞琪、謝祖武、湯志偉、夏靖庭、林辰唏、呂紹齊等出席媒體餐敘，林辰唏笑說戲裡恨透謝祖武，還有一幕要「賞他一巴掌」，不過每次打壓力都很大，笑喊「都很想躲進廁所，把自己手剁掉」。

謝祖武透露，該場巴掌戲是自己跟導演謝念祖提議，透露「沒想到導演立刻說好，我有點後悔」，不過他認為，戲裡角色的確欠巴掌「跑去騙她媽媽、又騙她錢，耳光下去應該的」，也提到林辰唏很有禮貌，「打之前跟之後都會跟我說對不起，像打卡一樣」，但比起先前做根管治療，他直說「抽神經比較痛」。先前因疫情關係多在家陪老婆兒子，更笑說「這幾個月對家事、高二數學比較熟捻」。

林辰唏和導演林立書2016年未婚生子，目前定居花蓮生活。去年9月同時經歷聲音老師過世、母親癌逝，回想當時要排練、又要去醫院，自己根本做不了，林辰唏感謝「立書他陪伴我很多，分擔我生活需要做的事」。

她坦言，今年初過年很失落「我覺得沒有地方回去，不知跟誰吃團圓飯」，回憶當時拍戲都在哭，也感謝導演等人關心她的身心狀態，劉瑞琪先前赴花蓮陪她，讓她很感動，被問到有沒有夢到媽媽？她說「超想夢到媽媽，但沒有，不過也怕被她嚇到」。

林辰唏透露兒子今年3歲，有考慮要再生一個女兒，被問到是因為母逝關係？她說，「一開始就想，女生的感覺不太一樣」。如今和林立書仍是未婚狀態，林辰唏說還是沒有要結婚打算，「不需要啊，結婚幹嘛」，林辰唏也笑說兒子有13個乾媽，「一次帶去懇親會，一定很酷」，先前爸爸有帶兒子來看戲，兒子看到媽媽的戲劇張力，直說「媽媽你很兇」。

劉瑞琪坦言，很喜歡林辰唏的不落俗套，渾然天成的無拘無束，「我年輕時也想自然，但不知不覺被旋渦帶到城市裡，在劇團初見時，就覺得她很特別」。先前赴花蓮探望林辰唏，和林的3歲兒一起抓青蛙、在玉米田旁聊天，劉瑞琪說過去曾被叫姨婆、舅婆、姑婆，這次卻被叫「阿嬤」，笑說「我何德何能多了一個孫子」，也讚住在花蓮碉堡很舒適，「浴室很大，窗戶面對太平洋，風吹來很浪漫」。

《最後一封情書》因延期，意外讓劉瑞琪與夏靖庭兩位金鐘視帝、視后再度相遇。夏靖庭透露，民國74年拍《永遠的微笑》，是第一次和劉瑞琪合作，還爆料「那時她都在談戀愛，帶個男友在現場晃來晃去」，被抖出情史的劉瑞琪搞笑裝頭痛「唉呀，我腦癌發作啦」。

2人過去曾在舞台劇飾演怨偶，這次夏飾演劉的靈魂，劉瑞琪提到「前後兩位演員完全不一樣，一個是文官、一個是武將」，也提到舞台劇魅力「即便是同一演員，每場也會有不同的火花」。該劇探討善終議題，她表示「這部戲深入淺出探討善終議題，觀眾進來能得到一點知識、想法，或是也是每個人的心聲，有多一點的思考空間」。過去曾拿2金鐘獎的她，提到2個角色都是她極力保留演出的，這次看到《情書》的角色，更經紀人幫她保留，「這部劇真的太厲害，前面好笑，後面議題很深，我一定要演」。

林辰唏（左）日前歷經喪母之痛，劉瑞琪（右）特地赴花蓮陪伴她。（粘耿豪攝）

《最後一封情書》17日媒體餐敘，張玉嬿（右3）特地現身送驚喜，主演湯志偉（右起）、林辰唏、劉瑞琪、謝祖武、夏靖庭、呂紹齊出席。（粘耿豪攝）

夏靖庭演出《最後一封情書》。（粘耿豪攝）

謝祖武主演《最後一封情書》台北場，17日媒體餐敘上舊愛張玉嬿驚喜現身。（粘耿豪攝）

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