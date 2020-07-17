新北市警方日前接獲線報，指重陽派出所對面豪宅暗藏德州撲克賭場，隨即於16日派出大批警力前往查緝，當場查獲李姓賭場負責人、女荷官、21名賭客，以及籌碼箱等。值得注意的是，遭逮的郭姓女荷官不僅五官精緻、長相清秀，氣質也相當脫俗，外型激似韓國女神朴敏英，在人群中顯得格外亮眼。

郭女五官精緻、氣質脫俗。

據了解，李姓賭場老闆過去就曾以「美女荷官」為主打，在台北市中山、大同、士林一帶開設賭場，先前因受到新冠肺炎影響，被迫暫時休息2、3個月，近期見疫情逐步解封，決定轉戰新北市三重、蘆洲重起爐灶，還異想天開認為「最危險的地方最安全」，直接把賭場設在重陽派出所對面的豪宅，企圖避免查緝。

警方破獲德州撲克賭場。（圖／翻攝畫面）

賭場業者算盤打得精，卻沒料到警方早已掌握線報，16日晚間遭員警持搜票上門搜索；新北市警方一共派出32名員警直搗賭場，當場查獲賭場老闆、郭姓女荷官、負責把風的李姓工作人員及豪宅承租人等共21人，並起出抽頭金新台幣6500元、賭資5萬2100元、德州撲克籌碼4箱、撲克牌2副、帳冊1本等贓物。

賭場藏身在派出所附近的豪宅內。（圖／翻攝畫面）

雖說賭場總不乏美女荷官，但留著一頭棕色及肩長髮的郭女不僅外型亮眼、身材姣好，氣質也相當出眾，白皙肌膚配上清秀的瓜子臉及精緻五官，再加上一雙電力十足的水汪大眼，乍看之下和韓國女星朴敏英十分神似，讓她在一票賭客中顯得格外引人注目。

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(中時電子報)